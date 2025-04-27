AK Parti'yi hüzne boğan haber! Murat Önder trafik kazasında hayatını kaybetti

Aydın'da sabah saatlerinde Denizli kara yolu üzerinde meydana gelen kazada; Murat Önder idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak savruldu. Takla atan araç, su tahliye kanalına düştü.

Kazada sürücü Murat Önder araç içinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI AMA...

Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Murat Önder’i sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

AK PARTİ TEŞKİLATINI VE SEVENLERİNİ DERİN ÜZÜNTÜYE BOĞDU

İlk müdahalesi UMKE ve sağlık ekipleri tarafından yapılan Önder, ambulansla hastaneye kaldırıldı. AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenilen Murat Önder, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yöneticinin ölümü ailesini, AK Parti Aydın teşkilatını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.