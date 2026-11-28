Marküteri parke üreten Akarsu Parquetry, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki atölyesinde hem hazır koleksiyon hem de projeye özel zemin tasarımları üretiyor. Firma, ürünlerini fiyat listesi yerine teklif usulüyle sunuyor ve iş ortağı olarak ithalatçı, distribütör ve parke bayilerini hedefliyor.

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HABERİN ÖZETİ Akarsu Parquetry'den Prestijli Mekânlara Özel, Projeye Özgü Marküteri Parke Üretimi Akarsu Parquetry, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki atölyesinde projeye özel marküteri parke üretimi yaparak ithalatçı, distribütör ve parke bayilerine yönelik hizmet sunuyor. Firma, madalyon, bordür ve monogram/logo kakması gibi projeye özel uygulamalar üretiyor. Koleksiyon dışı ölçüler, yeni desenler ve farklı ahşap kombinasyonları sipariş üzerine değerlendiriliyor. Konut, otel, mağaza ve özel mimari projeler firmanın odaklandığı alanlar arasında. Web sitesi 11 dilde yayınlanarak Avrupa, Körfez ve BDT pazarlarına ulaşmayı hedefliyor. Hazır koleksiyonunda 10 desen ve 37 renk işlenişi bulunuyor. Üretimde meşe, ceviz, tik ve huş ağaçları kullanılıyor.

MADALYON, BORDÜR VE LOGO KAKMASI

Akarsu Parquetry'nin projeye özel ürettiği uygulamalar üç başlıkta toplanıyor. Madalyon, zeminin ortasına yerleştirilen dairesel veya oval bir ahşap kompozisyon. Bordür, duvar boyunca dolaşan şerit bir desen. Monogram ve logo kakması ise markanın ya da mekân sahibinin işaretinin ahşaba işlenmesi anlamına geliyor. Bu ürünler hazır stokta bulunmuyor; ölçü ve desen her proje için teklif aşamasında netleşiyor.

Koleksiyon dışındaki panel ölçüleri, yeni desen talepleri ve farklı ahşap kombinasyonları da sipariş üzerine değerlendiriliyor. Konut, otel, mağaza ve özel mimari projeler firmanın odaklandığı başlıca alanlar arasında yer alıyor.

11 DİLDE DIŞ PAZARLARA AÇILIM

Akarsu Parquetry'nin web sitesi Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Lehçe, Portekizce, Rusça ve Arapça olmak üzere 11 dilde yayında. Firma, Avrupa, Körfez ve BDT pazarlarındaki iş ortaklarına bu dillerde ulaşmayı amaçlıyor.

Hazır koleksiyonda adlarını Anadolu'nun antik kentlerinden alan 10 desen ve 37 renk işlenişi bulunuyor. Üretimde meşe, ceviz, tik ve huş ağaçları kullanılıyor; paneller 15 milimetre kalınlığında ve müşteri isteğine göre 3–4 milimetre aşınma tabakasıyla üretiliyor.

Bayilik ve distribütörlük için başvurmak isteyen firmalar bayilik başvuru formu üzerinden Akarsu Parquetry ile iletişime geçebiliyor.