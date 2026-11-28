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UYGULAMALAR
İstanbul
Marküteri parke üreten Akarsu Parquetry, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki atölyesinde hem hazır koleksiyon hem de projeye özel zemin tasarımları üretiyor. Firma, ürünlerini fiyat listesi yerine teklif usulüyle sunuyor ve iş ortağı olarak ithalatçı, distribütör ve parke bayilerini hedefliyor.
Akarsu Parquetry'nin projeye özel ürettiği uygulamalar üç başlıkta toplanıyor. Madalyon, zeminin ortasına yerleştirilen dairesel veya oval bir ahşap kompozisyon. Bordür, duvar boyunca dolaşan şerit bir desen. Monogram ve logo kakması ise markanın ya da mekân sahibinin işaretinin ahşaba işlenmesi anlamına geliyor. Bu ürünler hazır stokta bulunmuyor; ölçü ve desen her proje için teklif aşamasında netleşiyor.
Koleksiyon dışındaki panel ölçüleri, yeni desen talepleri ve farklı ahşap kombinasyonları da sipariş üzerine değerlendiriliyor. Konut, otel, mağaza ve özel mimari projeler firmanın odaklandığı başlıca alanlar arasında yer alıyor.
Akarsu Parquetry'nin web sitesi Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Lehçe, Portekizce, Rusça ve Arapça olmak üzere 11 dilde yayında. Firma, Avrupa, Körfez ve BDT pazarlarındaki iş ortaklarına bu dillerde ulaşmayı amaçlıyor.
Hazır koleksiyonda adlarını Anadolu'nun antik kentlerinden alan 10 desen ve 37 renk işlenişi bulunuyor. Üretimde meşe, ceviz, tik ve huş ağaçları kullanılıyor; paneller 15 milimetre kalınlığında ve müşteri isteğine göre 3–4 milimetre aşınma tabakasıyla üretiliyor.
Bayilik ve distribütörlük için başvurmak isteyen firmalar bayilik başvuru formu üzerinden Akarsu Parquetry ile iletişime geçebiliyor.