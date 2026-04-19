Amasya’da bir akaryakıt istasyonunda ücretsiz sıcak duş imkanı sunuluyor. Fiyat panosundaki ‘ücretsiz sıcak duş’ yazısını gören şaşırıp kalıyor. 5 yıldır süren sıradışı uygulama en çok uzun yol şoförlerini sevindiriyor.

HABERİN ÖZETİ Akaryakıt istasyonunda ücretsiz sıcak duş! Yazıyı gören şaşırıp kalıyor Amasya'da bir akaryakıt istasyonunda 5 yıldır sürdürülen ücretsiz sıcak duş uygulaması, özellikle uzun yol şoförleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Amasya – Suluova karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda fiyat panosunda ‘ücretsiz sıcak duş’ yazısı yer alıyor. İstasyonda 2 adet duş kabini bulunuyor ve duş yapan sürücülere çay da ikram ediliyor. İstasyon sahibi Adnan Öksüz, uygulamayı 5 yıl önce uzun yol şoförlerinin mağduriyetini gözlemlemesi üzerine başlattığını belirtiyor. Uygulama kapsamında müşterilerden ücret alınmıyor, şampuan ve havlu da istasyon tarafından sağlanıyor. Tır şoförü Mehmet Emin Karaköse, uygulamayı tavsiye ettiğini ve hijyenik ortamda duş alıp dinlendiğini ifade ediyor.





Amasya – Suluova karayolunda akaryakıt ürünlerinin fiyat tarifesinin yer aldığı pano sıradışı bir uygulamaya davetiye çıkarıyor. Gece, gündüz fark edilebilen ‘ücretsiz sıcak duş’ yazısını gören şaşırıp kalıyor. Merak edenler istasyondaki 2 duş kabiniyle karşılaşıyor. Duş yapan sürücülere çay da ikram ediliyor.



MÜŞTERİMİZ OLSUN, OLMASIN, FARK ETMEZ

Uzun yollarda direksiyon sallayan tır ve kamyon şoförlerinin yaşadığı mağduriyeti gözlemlemesi sonrası 5 yıl önce başlattığı ücretsiz uygulamayı sürdürdüğünü belirten akaryakıt istasyonu sahibi Adnan Öksüz, "Şoför arkadaşlarımız günler boyunca duş alma imkanı bulamıyor. Uzun yollarda dinlenemiyor. Müşterimiz olsun, olmasın herkes sıcak duş alabilir. Şampuanı, havlusu da bizden. Dua etsinler yeter" dedi.





'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Tabelasındaki yazıyı ilk gördüğünde şaşırdığı istasyona yolu düştükçe uğrayıp duş aldığını anlatan tır şoförü Mehmet Emin Karaköse, "Gelene, geçene tavsiye ediyorum. Geldiğimiz zaman bizlerde hijyenik ortamda duş alıp istirahat ettikten sonra yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.



'TEBRİK EDİYORUM'

Duş kabinlerinin aktif şekilde kullanıldığına değinen Arif Davulcu da, "İnşallah örnek olur. Diğer alanlarda da böyle çalışmalar olur. Vatandaşlar mutlu. İşletmeyi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.