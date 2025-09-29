Akıl tutulması gibi olay! Bir magandadan diğer magandaya 'ateş açtın' ateşi!

Sakarya'da iş yeri sahibi yaylada tüfekle rastgele havaya ateş etti. Tüfekten düşen saçmalar, bölgede bulunan çocuklara isabet etti. Yaralanan çocuklar aileleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUKLARIN ÖNÜCÜNÜ ALMAK İÇİN ATEŞ ETTİ

Olayın ardından çocukların yakını olduğu öğrenilen E.K., Ömercikler Mahallesi Ada Caddesi üzerinde bulunan aperatif dükkanına gelerek ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri sahibinin kardeşi K.T.'nin sırtını sıyırarak yaralanmasına sebep oldu.

SİLAHLI SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı K.T., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren E.K.'nin aracıyla kaçtığı belirlendi. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.