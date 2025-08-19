Menü Kapat
İstanbul'da satırlı dehşet! Polis havaya ateş açtı: O anlar kamerada

İstanbul Arnavutköy'de elinde satırla gezen bir şahıs, vatandaşlara saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtıktan sonra şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 16:10

'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda; eline satır alan bir kişi, çevredeki vatandaşlara saldırmaya çalıştı. Yaşananların ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da satırlı dehşet! Polis havaya ateş açtı: O anlar kamerada

POLİSLERE DE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Şahsın polis aracına da saldırmak istediği öne sürüldü. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Ancak ikna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine polis ekipleri havaya ateş açtı.

İstanbul'da satırlı dehşet! Polis havaya ateş açtı: O anlar kamerada

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Elinde satırla caddede dolaşan şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da satırlı dehşet! Polis havaya ateş açtı: O anlar kamerada

"AKLINI KAÇIRMIŞ GİBİYDİ"

Olayı gören görgü tanığı Yunus Emre Can, yaşananlarla ilgili, "Sabah saat 06.00 sıralarıydı, bütün masada müşterilerimiz vardı. Satırlı saldırgan yukarıdan aşağıya doğru bağırarak geliyordu. Sanırım birisini arıyordu, millete satır kaldırıyordu. Birisinin ismini soruyordu, millet de ‘bilmiyoruz' deyip korkuyla içeri girdi. Sonra aşağıya doğru gitti. O sırada biz polisi aradık. Dükkanlara girip yine birilerini sormaya başladı. Aklını kaçırmış gibiydi. Yaklaşık 15-20 dakika sonra polis geldi. Bu kez Bolluca Meydanı'nda polis aracına saldırdı. Destek ekipler çağrıldı. Başka polisler geldi, Abdülhamid Han Camii'nin oraya yöneldiler. Orada da saldırgan yine olay çıkardı. Polis havaya ateş açarak müdahale etti" şeklinde konuştu.

