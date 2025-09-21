Menü Kapat
 Baran Aksoy

Akıllara durgunluk veren olay! Babasının öldüğünü fark etmedi, 3 gün aynı evde yaşadı

Antalya'da akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, babasının hayatını kaybettiğini 3 gün boyunca fark etmedi. Yaşlı adamın öldüğü, kızı tarafından yapılan ihbar sonucu ortaya çıktı.

IHA
21.09.2025
21.09.2025
’da oğlu ile birlikte yaşayan 85 yaşındaki Bilal Erturhan’ın hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OĞLU KAPIYI AÇTI

Erturhan’ın kızının ihbarı sonrası adrese ulaşan ekiplere kapıyı, aynı evde yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen oğlu Levent B. E. açtı.

ÜÇ GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Yoğun bir kokunun yayıldığı daireye giren ekipler, yaptıkları incelemede yaşlı adamın yaklaşık üç gün önce ettiğini tespit etti.

ÖLEN BABASI İLE 3 GÜN AYNI EVDE YAŞAMIŞ

Oğlunun babasının cansız bedeni ile 3 gün boyunca aynı evde yaşadığı, bugün sabah saatlerinde ise ablasını arayarak babası Bilal Erturhan'ın hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

BABASININ VEFAT HABERİNİ ALINCA YIKILDI

Babasının vefat haberini alarak oturduğu eve gelen kızı gözyaşlarına hakim olamazken, yaşlı adamın aynı dairede yaşadığı oğlunun ise sık sık dua ettiği görüldü. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ardından Bilal Erturhan'ın cansız bedeni kesin nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

