Fatih'te vahşet evi! Genç kadını o halde görenler dehşete düştü

Fatih'te yaşayan Özbekistan uyruklu 36 yaşındaki Züleyha E.'den haber alamayan arkadaşı durumu ev sahibine bildirdi. Olay yerine gelen ev sahibi, kadının yaşadığı eve çilingir yardımıyla girince dehşet ortaya çıktı. Hareketsiz yatan kadını gören ev sahibi durumu hemen ekiplere bildirdi.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş halde olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, çevrede güvenlik önlemi alan polislerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KİMSE SES DUYMAMIŞ

Mahalle sakinlerinden Arzu Dinç, kadının komşuları olduğunu ancak onu pek tanımadıklarını anlatarak, "Kavga, gürültü sesi de hiç duymadım." dedi.

Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.