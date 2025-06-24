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 | Özge Sönmez

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat: 'En riskli zamanlar'

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı geldi. Yapılan açıklamada, megakentte hava sıcaklıklarını aniden yükseleceği bildirildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 12:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medyada yaptığı açıklamada İstanbulluları sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının çarşamba ve cuma gününe kadar İstanbul'da etkili olacağı bildirildi. Sıcaklıkların 34-37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat: 'En riskli zamanlar'

"EN RİSKLİ ZAMANLARA" DİKKAT ÇEKİLDİ

AKOM tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen Sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir. Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır."

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat: 'En riskli zamanlar'

GÜNEŞLİ ORTAMLARDAN KAÇININ

Ayrıca yapılan uyarıda, "Başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri tavsiye edilmektedir." denildi.

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#istanbul
#sıcak hava dalgası
#iklim değişikliği
#sağlık
#güneş çarpması
#Afet Uyarısı
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