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 | Onur Kaya

Akşam yemeği zehir oldu! 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

İstanbul Küçükçekmece'de akşam yemeği için tavuk alıp pişiren aile, yemekten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 03:31
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 03:31

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dışarıdan aldıkları tavuğu pişirip yiyen 4 kişilik ailenin akşam yemeği zehir oldu. Yemekten sonra fenalaşan aile üyeleri hastanelik oldu.

BULANTI VE BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETİ

Olay, saat 22.00 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binada yaşayan aile akşam yemeği için alıp pişirdi. 4 kişilik aile akşam yemeğini yedikten bir süre sonra ve baş dönmesi hissederek 112 acil servisine zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu.

Akşam yemeği zehir oldu! 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

AMBULANSLAR ART ARDA YOLA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 kişilik aile ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akşam yemeği zehir oldu! 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

"DIŞARIDAN TAVUK ALIP FIRINDA KIZARTMIŞLAR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan aile yakınlarından Şerafettin Duman şunları söyledi:

Akşam yemeği zehir oldu! 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

"Tavuk almışlar galiba dışarıdan. Getirip onu fırında kızartmışlar ve yemişler. Yedikten sonra hepsinde bir mide bulantısı ve baş dönmesi oluşmuş. Daha sonra ellerinde uyuşma olunca ambulansa haber vermişler. Hepsini ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Durumları iyiymiş. Ben ambulans giderken gördüm. Bazılarını sanırım taburcu etmişler. Olay sonrası polis ekipleri ve ambulans geldi. Hep beraber gittiler."

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ETİKETLER
#hastane
#zehirlenme
#mide bulantısı
#tavuk
#Küçücekmece
#Yaşam
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