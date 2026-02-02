Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Onur Kaya

Aksaray'da doğal gaz patlaması! Binanın duvarları yıkıldı: 1'i ağır 2 kişi yaralı

Aksaray'da 4 katlı bir binanın giriş katındaki doğal gaz arızasının tadilatı sırasında dehşet dolu anlar yaşandı. Tadilat için gelen kaynakçı, kaynak makinesini doğal gaz borusuna temas ettirince şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin duvarları yıkıldı. Olayda bir ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

02.02.2026
01:48
02.02.2026
02:02

Korkunç olay saat 19.30 sıralarında Aksaray Meydan Mahallesi 966. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki ardiyede meydana geldi. Dairesine gaz gelmeyen Demirel B. (56) durumu doğal gaz yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen doğal gaz yetkilileri tesisatta inceleme yaparak, doğal gaz borularına kaynak yapılması gerektiğini söyledi.

DOĞAL GAZ BOMBA GİBİ PATLADI

Bunun üzerine Demirel B., Bahtiyar K. (53) isimli kaynakçıyı arayarak çağırdı. Tesisat tamiri için apartmanın ardiyesine giren kaynakçı, buradaki doğal gaz borusuna kaynak yapmak için çalışma başlattı. Kaynakçının kaynak makinesini boruya temas ettirmesiyle birlikte apartmanda büyük bir patlama yaşandı.

Aksaray'da doğal gaz patlaması! Binanın duvarları yıkıldı: 1'i ağır 2 kişi yaralı

DAİRENİN DUVARLARI YIKILDI

Patlamada savrulan ev sahibi ve kaynakçı yaralanırken, apartmandaki daire duvarlarının yıkıldığı patlamada ne olduğunu anlayamayan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Aksaray'da doğal gaz patlaması! Binanın duvarları yıkıldı: 1'i ağır 2 kişi yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ev sahibi ve kaynakçıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Aksaray'da doğal gaz patlaması! Binanın duvarları yıkıldı: 1'i ağır 2 kişi yaralı

KAYNAKÇININ DURUMU AĞIR

Burada tedavi altına alınan kaynakçının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ev sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve AFAD ekiplerinin inceleme yaptığı olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili inceleme başlatıldı.

