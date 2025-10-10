Menü Kapat
17°
Aksaray’da halı saha maçında birbirlerine girdiler: Çok sayıda yaralı var

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki halı sahada, bir futbol maçı adeta savaş alanına döndü. Maç sırasında oyuncular arasında tartışma çıktı, kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirine girdi. Sopa ve taşların da kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı...

’da maçında oyuncular arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan halı saha maçında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, halı saha maçında oyuncular arasında maç yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar sahada birbirine girdi. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Halı sana işletmecileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

Aksaray’da halı saha maçında birbirlerine girdiler: Çok sayıda yaralı var

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara alarak 4’ünü Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine, 3’ünü de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

