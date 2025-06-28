Aksaray'da otomobil lastiği patlayan tıra çarptı: Sürücü ve eşi hayatını kaybetti!

Aksaray'da bir otomobil, lastiği patlayan tıra arkadan çarptı. Feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı...

Aksaray'da lastiği patladığı için otoyola park eden tıra otomobilin çarptığı kazada otomobil sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti, torunu yaralandı.

TIRIN LASTİĞİ PATLADI

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi Boğazköy mevki Niğde istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametine seyreden Kürşat G. (48) idaresindeki tır, lastiğinin patlaması sonucu yolun sağında durdu.

HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Bu sırada yine aynı istikamete seyreden Hamza Şababli (66) yönetimindeki marka otomobil arkadan tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mercedes marka otomobil adeta hurda yığınına dönerken sürücü ile araçta bulunan eşi Suna Şababli (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan torunları 12 yaşındaki S.Ş. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Küçük kız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Tır sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.