Alabora olan kanoda kaybolmuştu, Kağan’dan acı haber geldi

Güzel bir gün geçirmek için Sapanca Gölü’ne açılan 15 yaşındaki Kağan Ege Baran’dan gelen haber, herkesi hüzne boğdu. Şiddetli rüzgarla alabora olan kanodan düşen genç, iki gün süren umutlu aramaların ardından gölün derinliklerinde bulundu.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü’ne açılan kano, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Olayda suya düşen 15 yaşındaki Kağan Ege Baran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının ikinci gününde kıyıdan yaklaşık 1,5 kilometre açıkta bulundu.

8 KİŞİLİK GRUP RÜZGARLA DEVRİLMİŞTİ

Serdivan’daki Gölpark mevkisinden göle açılan, biri eğitmen toplam 8 kişilik grubun bulunduğu kano, dün şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göle düşen 7 kişi kısa sürede kurtarıldı ancak 15 yaşındaki Kağan Ege Baran'a ulaşılamadı.

Kaybolan genci bulmak için başlatılan arama çalışmaları, ikinci gününde de sabahın erken saatlerinde yoğun şekilde sürdürüldü. Çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte toplam 110 kişi, 4 drone, 2 sonar cihazı, 11 bot ve bir helikopterle gölü karış karış taradı. Arama sırasında önce kanoya ulaşılırken, kısa süre sonra Kağan Ege Baran’ın cansız bedeni Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından gölün açıklarında bulundu.

Baran’ın naaşı, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BAKAN BAK'DAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sapanca Gölü'nde antrenman sırasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki sporcu Kaan Ege Baran için taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, genç sporcunun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diledi; kazada yaralanan sporculara da geçmiş olsun mesajı iletti.