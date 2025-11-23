Menü Kapat
Hava Durumu
15°
 | Baran Aksoy

Aldığı SMS ile hayatı karardı! Almanya'dan Türkiye'ye döndü, 200 milyon TL dolandırıldı: Sadece emekli maaşı kaldı

Yıllarca Almanya’da çalışan sonrasında da Türkiye’ye dönen 64 yaşındaki İsmail Kurtoğlu, telefonuna gelen SMS ile neye uğradığını şaşırdı. Adına düzenlenen sahte senetle yaklaşık 200 milyon TL'lik icra takibine maruz kalan Kurtoğlu'nun tüm mal varlığına haciz, banka hesaplarına ise tedbir kararı uygulandı..

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
11:38
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
11:50

Bundan yaklaşık 40 yıl önce Almanya’ya giden ve orada yıllarca çalıştıktan sonra emekliliğini ’da geçirmeye başlayan 64 yaşındaki İsmail Kurtoğlu, geçtiğimiz aylarda telefonuna gelen bir mesajla hayatının şokunu yaşadı.

mesajını gördükten sonra durumu avukatlarına ileten Kurtoğlu, Bakırköy İcra Daireleri’nde adına yürütülen işlemler incelendiğinde, herhangi bir borcu olmamasına rağmen yüksek meblağlı bir senetle borçlandırıldığını öğrendi.

ADINA 200 MİLYON TL'LİK SENET DÜZENLENDİ

Yapılan incelemede, Kurtoğlu adına 24 Haziran 2024’te 3 milyon 750 bin Euro, yani yaklaşık 200 milyon lira tutarında bir senet düzenlendiği tespit edildi. Bu işlem üzerine Kurtoğlu’nun tüm mal varlığına haciz, banka hesaplarına ise tedbir kararı uygulandığı belirlendi.

Aldığı SMS ile hayatı karardı! Almanya'dan Türkiye'ye döndü, 200 milyon TL dolandırıldı: Sadece emekli maaşı kaldı

ŞÜPHELİNİN 6 SUÇ KAYDI VAR

Takibin durdurulabilmesi için mahkemenin yaklaşık 40 milyon TL teminat yatırılmasını gerekli gördüğü, bu nedenle Kurtoğlu’nun mal varlığının hâlâ cebri icra tehdidi altında olduğu aktarıldı. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, senetteki imzanın “çerçeve yöntemi” adı verilen teknikle, Kurtoğlu’nun bilgisi dışında başka bir evraktan taşınmış olabileceği değerlendirildi. Olayla ilgili şüpheli olarak adı geçen Deniz K.’nın (41) daha önce de senet dolandırıcılığı suçlarından 6 kaydı bulunduğu, önceki bir yargılamada ise aylık gelirinin 40 bin TL olduğunu beyan ettiği ortaya çıktı.

"BÜTÜN MALLARIMA HACİZ KONULDU"

Bütün mallarına haciz konulan İsmail Kurtoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "40 sene zor şartlarda Almanya’da çalıştım. 2017'den sonra ağırlığımı Bodrum Türkbükü'ne verdim. Buraya yerleştim. Ertuğrul'da birkaç tane konut aldım. 8 Eylül'de telefonuma baktığımda bir tane mesaj gördüm, Adalet Bakanlığından. Açtığımda icra falan yazıyordu anlayamadım. Avukatıma yönlendirdim. Avukatım baktı ve "Senin hakkında 3 milyon 750 bin euroluk, Türk parası olarak yaklaşık 200 milyon liraya yakın bir tane senet hazırlanmış ve icraya verilmiş" dedi. Ben tabii şok oldum. Soğuk bir ter akıttım. İtirazımızı yaptık ve suç duyurusunda bulunduk. Bütün mallarıma haciz konuldu. Bankaya tedbir koyuldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece bir emekli maaşımla ortada kaldım. Devlet büyüklerinin yardımlarını bekliyorum. Adalet Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımlarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Aldığı SMS ile hayatı karardı! Almanya'dan Türkiye'ye döndü, 200 milyon TL dolandırıldı: Sadece emekli maaşı kaldı

200 MİLYON TL İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

40 milyon TL'lik bir teminatla takibin durdurulabileceğini aktaran İsmail Kurtoğlu'nun avukatı Mustafa Zafer, "İsmail Bey hakkında Bakırköy İcra Dairelerinde yaklaşık 187 milyon liralık bir icra takibi başlatılıyor. 3 milyon 750 bin euro. İşte bu takipte söz konusu takibinin başlatılması üzerine cep telefonuna bir mesaj geliyor ve diyor ki hakkınızda bir icra takibi başlatıldı. İşte bu takibin başlatılmasından sonra İsmail Amca herhangi bir kişiye borçlu olmadığını bildiği için doğrudan durumu avukatlarına taşıyor ve avukatları derhal bu dosyaya müdahil oluyorlar ve hemen icra mahkemesinden davaları açıyor. Söz konusu dolandırılık eylemi nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyorlar. Ancak burada takipte verilen mahkeme kararlı teminat karşılığında olduğu için İsmail amcanın söz konusu takipteki teminatı yatırması mümkün olmuyor. Çünkü yaklaşık 40 milyon civarında bir teminatla ancak takibin durdurulabileceği söyleniyor. İşte bunu yatırmadığı için halen İsmail amcanın tüm mal varlığı cebri icra tehdit altında" diye konuştu.

Aldığı SMS ile hayatı karardı! Almanya'dan Türkiye'ye döndü, 200 milyon TL dolandırıldı: Sadece emekli maaşı kaldı

İMZA ‘ÇERÇEVE YÖNTEMİYLE’ SENEDE AKTARILMIŞ

İsmail Kurtoğlu'nun imzasının 'çerçeve yöntemiyle' senede aktarıldığını belirten Zafer, "Bundan sonraki süreçte dosyaya bir bilirkişi raporu alınmış. Bu bilirkişi raporunda, ‘çerçeve yöntemi’ denilen sistem kullanılarak imzanın başka bir evraka aktarılmış olabileceği belirtiliyor. Yani siz bir teslimat fişine imza attığınızı düşünürken, o sırada bırakılan boşlukta çerçeve yöntemi denilen modelle imzanın senedin üzerine geçirildiğine ilişkin bir görüş dosyaya girmiş. Dolayısıyla burada bu bilgiler çerçevesinde İsmail amcanın daha önceden kişisel verilerine erişmiş, yani İsmail amca adına Türkiye'de kayıtlı mal varlığı olduğunu bilen birileri bu yolla dolandırıcılık eylemi yaptığını düşünmekteyiz. Senedi düzenleyip hakkında icra takibine konu eden kişinin aynı benzer senet dolandırıcılığı yargılamasında mahkemeye bulunmuş olduğu beyanında aylık 40 bin lira geliri olduğunu ifade ediyor. Aylık 40 bin lira geliri olduğunu ifade eden bu kişinin bakın böylesine yüksek miktarda bir alacağı birisine borç verebilmesi için yüzlerce yıl çalışması gerekiyor" şeklinde konuştu.

