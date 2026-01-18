Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Alıp satmak yetmedi, şimdi kendi yapıyor! Bir tanesi için iki gününü harcıyor

Kastamonu’da yaşayan Yusuf Ekşioğlu bundan 10 yıl önce hobi olarak tespih alıp satmaya başladı. Ancak zaman içinde bunula yetinmeyen Ekşioğlu kurduğu atölyede kendi tespihlerini üretmeye başladı. Doğal taşları büyük bir emekle işleyen vatandaş tek bir tespih için iki gününü harcıyor.

10 yıl önceki tespih alıp satmaya başlayan Yusuf Ekşioğlu, tespihlere ilgisinin artmasıyla 3 yıl önce Kastamonu'daki Aktarlar Çarşısı'nda kendi atölyesini kurdu. Bir zamanlar sadece meraktan ibaret olan hobisini ileri bir seviyeye taşıyan Ekşioğlu atölyesinde doğal taşlardan tespih üretmeye başladı.

Alıp satmak yetmedi, şimdi kendi yapıyor! Bir tanesi için iki gününü harcıyor

“BİR TESPİH ALIP DEVAMININ GELMESİYLE BAŞLADI”

Tespih işine alım satım yaparak başladığını aktaran Ekşioğlu, "Yaklaşık 10 yıldır tespih işiyle uğraşıyorum. Alım satımla başladığım serüven 10'uncu yılında dükkan açmakla sonuçlandı. Bu merak bir tespih alıp, sonra devamının gelmesiyle oluyor, daha sonra koleksiyon boyutu ortaya çıkıyor.Ben de bir tespih alarak başladım, daha sonra baktım ki elimdeki tespihler dükkan açacak boyuta gelmiş. Bunun ticaretini yapmayı düşündüm. 10 yıl önce sosyal medya üzerinden satış yapmaya başladım. Tespih işi popüler bir hal almış. Daha sonra dükkan açmaya karar verdik. Merakla başladı ve gördük ki Türk milleti tespihi seviyor. Tespih kültürü Türkiye'de bambaşka bir noktada. Tespih erkeğin en güzel aksesuarlarından" ifadelerini kullandı.

Alıp satmak yetmedi, şimdi kendi yapıyor! Bir tanesi için iki gününü harcıyor

"TESPİHİN DEĞERİNİ EL YAPIMI VE TAŞLAR ARTIRIYOR"

El yapımı ve taşların tespihin değerini arttırdığını ifade eden Ekşioğlu, “Tespih yapımı, sanayileşmeyle çok ileri bir boyuta taşındı. Eskiden tamamıyla el işi olduğu için süreci uzundu. Şu anda tespih yapan binlerce usta var. El işçiliğinde süreç uzun oluyor. Bir tespihin baştan sona bitiş aşaması iki günü buluyor. Makineleşmeden dolayı bin tane tespih yapan makineler var. Hal böyle olduğu için el işçiliği tespihler daha kıymetli oluyor" dedi.

#Yaşam
