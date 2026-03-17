Alkollü araç kullanıp belediye çalışanına çarptı: Başkanın oğlu Şiyar Güneş için karar

Iğdır'da alkollü araç kullanarak belediye çalışanına çarpan kişi Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu Şiyar Güneş tutuklandı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 00:36

Iğdır'da belediye çalışanına çarpıp kaçan ve alkollü olduğu belirlenen Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu hakkında karar çıktı.

Alkollü araç kullanıp belediye çalışanına çarptı: Başkanın oğlu Şiyar Güneş için karar

POLİS KOVALAMACASINDA KAÇTI, BELEDİYE ÇALIŞANINA ÇARPTI

Olayda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü Şiyar Güneş, İrfan Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında kaçtı. Takip esnasında sürücünün aracı, karşı yönden gelen bir motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve Iğdır Belediyesi çalışanı Yusuf Öztürk (55) yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen Öztürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Şiyar Güneş'in 2,09 promil alkollü olduğu ve DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu belirlendi. Sürücüye 640 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 5 yıl içinde üçüncü kez el konuldu. Adliyeye sevk edilen Şiyar Güneş, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
