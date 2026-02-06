Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Alkollü sürücü dehşeti: Polise "problemli olan sizsiniz" dedi rekor cezayı yedi

Aksaray'da otomobiliyle bir iş yerinin tabelasına çarptıktan sonra bekçilerin ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Kent Güvenlik Sistemi kameralarına rağmen aracı kullanmadığını iddia eden ve basın mensuplarını tehdit eden sürücüye rekor ceza kesildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 21:54

Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir tesiste yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, tesis otoparkında park halindeki 41 GG 117 plakalı aracına binip geri manevrayla çıkmak isteyen 37 yaşındaki Tolga K. isimli sürücü sol tarafında bulunan tesisin reklam tabelasına çarptı. Tesiste bulunan ve durumu fark eden bekçiler araç sürücüsüne ‘dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü gaza basıp Aksaray - Ankara karayoluna çıkıp kaçtı. Bekçilerin araç plakasını ve kaçtığı istikameti anons etmesi üzerine alarma geçen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri aracı çok geçmeden 2 kilometre uzaklıktaki bir başka tesisin otoparkında yakaladı.

Alkollü sürücü dehşeti: Polise "problemli olan sizsiniz" dedi rekor cezayı yedi

TEHDİTLER SAVURDU

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücüye alkol ölçümü yapmak isteyen polis ile sürücü arasında ilginç diyaloglar başladı. Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) sistemi kameralarından sürücünün fotoğraflı ve görüntülü olarak tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia eden Tolga K., polisin uzattığı alkolmetreye üflemeyi de reddetti. Basın mensupları tarafından aracının görüntülendiğini fark eden sürücü araç plakasının önüne geçerek basın mensuplarına "Plakamı çekme, seni tanıyorum, seni bulurum, bugünün yarını da var" diye etti. Daha sonra aracın ön ve arka plakasını söken sürücü plakaları araç içine koydu.

Alkollü sürücü dehşeti: Polise "problemli olan sizsiniz" dedi rekor cezayı yedi

"PROBLEMLİ OLAN SİZSİNİZ"

Polislerin uzattığı alkolmetreyi üflemeyi defalarca reddederek aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden şahıs, "Ben problemli bir insan değilim, problemli olan sizsiniz" dedi. Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreyi üfleyen sürücü, 1.72 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ehliyetine el konulan şahsa alkollü araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli maddelerden toplamda 61 bin 458 lira para cezası kesildi.

Alkollü sürücü dehşeti: Polise "problemli olan sizsiniz" dedi rekor cezayı yedi

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan sürücü hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alkollü araç kullanmak suçundan adli işlem başlatılırken, gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise olay yerine çağırılan yakınına teslim edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alkollü sürücü ehliyeti kaptırdı, yaptığı hareket şoke etti!
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı! Gazeteciye de tehditler savurdu
ETİKETLER
#ceza
#tehdit
#alkollü araç kullanma
#kaçma
#Tabela Çarpma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.