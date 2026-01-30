Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı! Gazeteciye de tehditler savurdu

Burdur'da gece saatlerinde trafikte ilginç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Burdur-Fethiye kara yolundaki uygulama noktası oldu. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan A.A., uygulama noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücünün kaçması üzerine polis ekipleri aracı takip etmeye başladı.

POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

A.A., 15 dakika süren kovalamacının ardından Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde ekipler tarafından durduruldu. Sürücü, ilk olarak polis ekiplerine işini öğretmeye çalışarak alkolmetreye üflemeyi reddetti. Ehliyetinin gideceğini anlayınca 20 dakika bekleme hakkının olduğunu iddia eden A.A., uzun süren uğraşların ardından alkolmetreye üfledi. Yapılan kontrolde sürücünün 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye çeşitli maddelerden yaklaşık 20 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de 6 ay süreyle el konulan alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GAZETECİYE DE TEHDİTLER SAVURDU

Öte yandan A.A., polis aracına binerken ise kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni yarın bul, çektireceğim sana" diyerek tehdit etti.