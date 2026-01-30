Menü Kapat
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
Gündem
Editor
 30.01.2026

Her yerde aranan Deniz İbişler'den acı haber! Kendini denize attığı anlar kamerada

İstanbul'da üniversite okuyan 25 yaşındaki Deniz İbişler'den acı haber geldi. Günlerdir her yerde aranan gencin denize atladığı ortaya çıktı. Üniversiteli gencin denize atladığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Merkezi
30.01.2026
30.01.2026
Eyüpsultan'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler, 24 Ocak cumartesi akşamı babasıyla konuştuktan sonra sırra kadem bastı. Telefonunu kapan gencin arkadaşıyla Koşuyolu Kadıköy'de buluştuktan sonra metrobüsle Mecidiyeköy'e gelen Deniz İbişler'in evine gitmek için metroya bindiği daha sonrada metro istasyonundan ayrıldığı öğrenilmişti.

Her yerde aranan Deniz İbişler'den acı haber! Kendini denize attığı anlar kamerada

DENİZE ATLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yurt dışına gittikten sonra psikolojisinin bozulduğu iddia edilen ve günlerdir her yerde aranan İbişler'den günler sonra acı haber geldi. Deniz İbişler'in en son Mecidiyeköy’den Beşiktaş’a yürüdüğü ve denize atladığı belirtildi.

"UYKUSUZMUŞ, DİKKATİ DAĞINIKMIŞ"

Oğlunun en son arkadaşıyla buluştuğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler, "Oğlum 24 Ocak cumartesi akşam saat 18.00 -19.00 sıralarında Koşuyolu'nda arkadaşıyla buluşmuş, birkaç saat vakit geçirmişler. Saat 22.30 - 23.00 sıralarında arkadaşı onu Acıbadem metrobüs durağına bırakmış. Arkadaşının ifadesi birkaç gündür uykusuzmuş, dikkati dağınıkmış biraz oryantasyonda sıkıntı var olabilir söyledi. Metrobüse binmiş Mecidiyeköy'de aktarma yapması gerekiyor evine ulaşabilmek için. M7 metrosuna Yıldız - Mahmutbey Metro istasyonuna girdiği metro saatine 28 dakika falan vakit olduğu için beklemek istemeyip geri çıktığını biliyoruz" dedi.

Her yerde aranan Deniz İbişler'den acı haber! Kendini denize attığı anlar kamerada

YURT DIŞINDA UMDUĞUNU BULAMADI

Oğlunun yurt dışına gidip geldikten sonra psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler, "Üsküdar Postanesinde dün gece 00.30 sıralarında benzer bir eşkalde birinin görüldüğü bilgisi ulaştı. Az önce onu sorgulamaya çalışacağız ama somut herhangi bir bilgi yok. Yazın yurt dışına çalışmaya gitti oradan gergin geldi. Umduğu kalite de bir iş ve kazanç orada yapamadı. Oradan gergin geldi. Okulunu uzatmış olmaktan dolayı da canı sıkkındı. Son birkaç günde epey uykusuzluk çektiği o akşam buluştuğu arkadaşı bize Deniz'in uykusuz, dikkatinin dağınık olduğunu söyledi. Bunlardan olabiliri oryantasyonu bozulmuş olabilir. Allah korusun birileriyle kötü birilerine denk gelmiş olabilir, her ihtimali değerlendiriyoruz, yetkililerimizde değerlendiriyor. Bildiğimiz arkadaş çevreleri, onların ortaokuldan başlayarak lise, üniversite arkadaşları, kuzeni, ev arkadaşıydı, aile çevremiz hep teyakkuzda herkes birbirini haberdar ediyor. Dolayısıyla onlara ulaşan bir şey yok. Bizim bilmediğimiz arkadaşlarının da bilmediği bir arkadaşı, dostu olabilir. Ona bu konuda yardımcı olan belki kafa dinlemek için bir yerlere çekilmiştir. İnşallah öyledir" şeklinde konuşmuştu.

