Gaziantep -Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde korkunç bir kaza meydana geldi. Etkili olan sis ve yağış nedeniyle 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü.
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken otoyol trafiğe kapatıldı.