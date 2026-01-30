Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Bebeğin sırtından çıkan cisim şok etti! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta sırt üstü yattığında ağlayan ve huzursuzluk yaşayan bir yaşındaki bebekle ilgili gerçek hastanede ortaya çıktı. Bebeğin sırtından akciğer zarına doğru ilerleyen 2 santimetrelik yabancı cisim doktorları da şok etti. Cisim, yapılan cerrahi müdahalenin ardından çıkarıldı.

Bebeğin sırtından çıkan cisim şok etti! Gerçek hastanede ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta sırt üstü yatmak istemeyen, yatırıldığında ağlayan ve huzursuzluk yaşayan bir yaşındaki bebek ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Farklı ortopedi, çocuk cerrahisi ve beyin cerrahisi kliniklerine başvurusu yapılan bir yaşındaki bebeğin, sırt bölgesinde yabancı bir cisim olduğu ancak müdahalenin zor olduğu ve 8 yaşına kadar beklenmesi gerektiği bildirildi.

Bebeğin sırtından çıkan cisim şok etti! Gerçek hastanede ortaya çıktı

2 SANTİMETRELİK ZIMBA TELİ ÇIKTI

Ailenin bebekleri için son başvurduğu hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İdris Altun tarafından yapılan tetkiklerde, yabancı cismin cilt altında, omurilik kanalına yakın bir bölgede olduğu ve akciğer zarına doğru ilerlediği belirlendi.

Bebeğin sırtından çıkan cisim şok etti! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Talihsiz bebek, genel anesteziye alınmadan, lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde ameliyata alındı. Yapılan müdahalede yabancı cisim tamamen çıkarıldı. Çıkarılan cismin, ince zımba teline benzer metal bir tel olduğu ve yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda bulunduğu tespit edildi. Hasta, aynı gün taburcu edildi.

Bebeğin sırtından çıkan cisim şok etti! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. İdris Altun, "Sırtında yabancı bir cisim olduğu söylenmiş ancak çıkarılamayacağı ve 8 yaşına kadar beklenmesi gerektiği ifade edilmişti. Bize başvurduğunda yaptığımız tetkiklerde, cilt altında, omurilik kanalına çok yakın ve akciğer zarına doğru ilerleyen bir yabancı cisim tespit ettik. Hastamızı tamamen uyutmadan, lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde müdahale ederek lezyonu tamamen çıkardık. Çıkardığımız cismin ince zımba teline benzer, yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda metal bir tel olduğunu gördük. Bu yabancı cisim alınmasaydı, bölgede enfeksiyon gelişebilirdi. Enfeksiyon sonucu omurilik kanalında ciddi hasarlar oluşabilir, çocuk büyüdükçe cismin hareket etmesine bağlı olarak omurilikte zedelenmeler meydana gelebilirdi. Ayrıca yana doğru ilerleyerek akciğer zarına ve akciğere batma riski vardı. Bu da enfeksiyona ve ilerleyen süreçte tümörle karışabilecek tablolara neden olabilirdi. Şu an hastamız gayet sağlıklı. Gerekli kontrolleri yaptık ve aynı gün taburcu ettik" dedi.

