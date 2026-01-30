Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Boşanmak istedi, hayatı kabusu döndü! Evini basıp tüm eşyaları parçaladı: 'Beni hortumla, sopayla, tencere ile dövüyordu'

Adana'da O.O. isimli adam, boşanma aşamasında olduğu eşi ve 4 çocuğuna dehşeti yaşattı. Eşi ve çocuklarının kaldığı eve giden adam eşyaları parçalayıp tehditler savurdu. Genç kadın ise "Ölmek istemiyorum. Eşim beni sürekli dövüyordu. Elindeki hortumla, tencereyle, tavayla, sopayla her tarafımı morartıyordu" diyerek feryat etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Boşanmak istedi, hayatı kabusu döndü! Evini basıp tüm eşyaları parçaladı: 'Beni hortumla, sopayla, tencere ile dövüyordu'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 09:39

Adana'da yaşayan 32 yaşındaki Cevriye O., 13 yıl önce evlendiği 34 yaşındaki O.O. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle genç kadın 2022 yılında 4 çocuğu ile birlikte ayrı bir evde yaşamaya başladı. Fakat çift bu kadar süre geçmesine rağmen bir türlü boşanamadı. 27 Ocak Salı günü ise O.O., kadın ve çocuklarının yaşadığı eve gelerek dehşet saçtı. O.O. eve gelip klimayı, televizyonu, yatak odası ve mutfak dolabını parçaladı. O sırada çiftin büyük çocukları ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Eve geldiğinde eşyaların durumunu gören 4 çocuk annesi, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Boşanmak istedi, hayatı kabusu döndü! Evini basıp tüm eşyaları parçaladı: 'Beni hortumla, sopayla, tencere ile dövüyordu'

"HORTUMLA, TENCEREYLE, TAVAYLA, SOPAYLA DÖVÜYORDU"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Cevriye O, "Ben 13 yıllık evliyim ve 13 yıldır eşimle anlaşamıyoruz. 4 yıldır eşimden ayrı yaşıyordum ama son olarak eşim eve gelip eşyaları parçaladı. 'Ben sizi öldüreceğim, yaşatmayacağım' diyerek tehditler savurdu. Eşim beni sürekli dövüyordu ve çocuklarım bu ana şahit oluyordu. Elindeki hortumla, tencereyle, tavayla, sopayla her tarafımı morartıyordu. Çocuk niye hastalandı, yemek niye geç kaldı gibi sebeplerle beni dövüyordu. Eşim oyun bağımlısı. Oyun oynarken ben veya çocuklarım ses çıkarttığında 'Oyundaki arkadaşlarım rahatsız oluyor' diyerek bizi döverdi" dedi.

Boşanmak istedi, hayatı kabusu döndü! Evini basıp tüm eşyaları parçaladı: 'Beni hortumla, sopayla, tencere ile dövüyordu'

'ÖLMEKTEN KORKUYORUM'

'Ölmekten korkuyorum' diyerek yardım isteyen genç kadın, daha sonra şunları söyledi:
"Çoğu kadın böyle öldü. Biz de ölmek istemiyoruz, ben ölmek istemiyorum. Ben öldükten sonra çocuklarım ne yapacak. Şu anda eşim annesinde kalıyor. Bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum, neden biz ölelim ki. Neden sürekli kadınlar ölüyor, neden bunlar sürekli kadınların başına geliyor, anne olduğumuz için mi? Doğurgan olduğumuz için mi bunlar başımıza geliyor. Erkek olsaydık bunu yapmazdı, gücü bana yetmezdi, gücü yettiğine yapıyor" şeklinde konuştu.

Boşanmak istedi, hayatı kabusu döndü! Evini basıp tüm eşyaları parçaladı: 'Beni hortumla, sopayla, tencere ile dövüyordu'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için 6200 dolar bombası! Bankacılık devi yeni hedefi uçurdu ve tarih verdi
Altın resmen çakıldı! Bir gecede rekor kayıp: İşte 30 Ocak 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine ağır darbe: 6 milyon hap ele geçirildi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.