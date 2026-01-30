Boşanmak istedi, hayatı kabusu döndü! Evini basıp tüm eşyaları parçaladı: 'Beni hortumla, sopayla, tencere ile dövüyordu'

Adana'da yaşayan 32 yaşındaki Cevriye O., 13 yıl önce evlendiği 34 yaşındaki O.O. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle genç kadın 2022 yılında 4 çocuğu ile birlikte ayrı bir evde yaşamaya başladı. Fakat çift bu kadar süre geçmesine rağmen bir türlü boşanamadı. 27 Ocak Salı günü ise O.O., kadın ve çocuklarının yaşadığı eve gelerek dehşet saçtı. O.O. eve gelip klimayı, televizyonu, yatak odası ve mutfak dolabını parçaladı. O sırada çiftin büyük çocukları ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Eve geldiğinde eşyaların durumunu gören 4 çocuk annesi, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

"HORTUMLA, TENCEREYLE, TAVAYLA, SOPAYLA DÖVÜYORDU"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Cevriye O, "Ben 13 yıllık evliyim ve 13 yıldır eşimle anlaşamıyoruz. 4 yıldır eşimden ayrı yaşıyordum ama son olarak eşim eve gelip eşyaları parçaladı. 'Ben sizi öldüreceğim, yaşatmayacağım' diyerek tehditler savurdu. Eşim beni sürekli dövüyordu ve çocuklarım bu ana şahit oluyordu. Elindeki hortumla, tencereyle, tavayla, sopayla her tarafımı morartıyordu. Çocuk niye hastalandı, yemek niye geç kaldı gibi sebeplerle beni dövüyordu. Eşim oyun bağımlısı. Oyun oynarken ben veya çocuklarım ses çıkarttığında 'Oyundaki arkadaşlarım rahatsız oluyor' diyerek bizi döverdi" dedi.

'ÖLMEKTEN KORKUYORUM'

'Ölmekten korkuyorum' diyerek yardım isteyen genç kadın, daha sonra şunları söyledi:

"Çoğu kadın böyle öldü. Biz de ölmek istemiyoruz, ben ölmek istemiyorum. Ben öldükten sonra çocuklarım ne yapacak. Şu anda eşim annesinde kalıyor. Bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum, neden biz ölelim ki. Neden sürekli kadınlar ölüyor, neden bunlar sürekli kadınların başına geliyor, anne olduğumuz için mi? Doğurgan olduğumuz için mi bunlar başımıza geliyor. Erkek olsaydık bunu yapmazdı, gücü bana yetmezdi, gücü yettiğine yapıyor" şeklinde konuştu.