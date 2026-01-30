Evinizde varsa hemen imha edin! Bakanlık bu oyuncağı yasakladı

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine halkın sağlığını tehdit eden ürünleri eklemeye devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesinde son olarak bir çocuk oyuncağı eklendi.

Yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu ürünün taşıdığı riskleri "Oyuncak Güvenliği Mekanik Ve Fiziksel Özellikler: Madde 5.1B Küçük Parçalar, Keskin Noktalar, Keskin Kenarlar Ve Madde 5.8 Şekil Ve Boyut” Kalır" olarak belirtti.

Bu kapsamda, riskli bulunan peluş oyuncağın piyasaya arzı yasaklanırken, satışta olan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.