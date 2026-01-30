Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Evinizde varsa hemen imha edin! Bakanlık bu oyuncağı yasakladı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehdit eden ürünleri duyuruyor. Son olarak çocuklar için risk taşıdığı belirlenen peluş oyuncak ürününün satışının yasaklandığını ve piyasadan toplatılacağını duyuruldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
09:09
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
09:09

, güvensiz ürünler listesine halkın sağlığını tehdit eden ürünleri eklemeye devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesinde son olarak bir çocuk oyuncağı eklendi.

Evinizde varsa hemen imha edin! Bakanlık bu oyuncağı yasakladı

Yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu ürünün taşıdığı riskleri " Mekanik Ve Fiziksel Özellikler: Madde 5.1B Küçük Parçalar, Keskin Noktalar, Keskin Kenarlar Ve Madde 5.8 Şekil Ve Boyut” Kalır" olarak belirtti.

Bu kapsamda, riskli bulunan peluş oyuncağın piyasaya arzı yasaklanırken, satışta olan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

