Alkollü sürücü polisi peşine taktı! Film gibi anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mersin'in Erdemli ilçesinde minibüsle giden S.A.'nın alkollü olduğu bilgisi üzerine polis dur ihtarı çekti. İhtara uymayan S.A. kaçmaya başladı.
Minibüs sürücüsünün zorluk çıkarması üzerine polis şahsı yere yatırarak takviye istedi. Olay yerine gelen destek ekiplerle birlikte sürücü gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın 2.36 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine 5 yıllığına el konulurken, 43 bin 674 TL para cezası kesildi.