Alkollü sürücü polisi peşine taktı! Film gibi anlar kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde minibüsle giden S.A.'nın alkollü olduğu bilgisi üzerine polis dur ihtarı çekti. İhtara uymayan S.A. kaçmaya başladı.

ZORLUK ÇIKARDI

Minibüs sürücüsünün zorluk çıkarması üzerine polis şahsı yere yatırarak takviye istedi. Olay yerine gelen destek ekiplerle birlikte sürücü gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın 2.36 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine 5 yıllığına el konulurken, 43 bin 674 TL para cezası kesildi.