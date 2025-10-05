Alman turist Van Kalesi'nden mağaraya düştü: Kurtarma operasyonu yapıldı!

Van'da kaleyi gezerken ayağının kayması sonucu mağaraya düşen Alman turist, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde tarihi Van Kalesi'ni ziyaret eden Alman turist, ayağının kayması sonucu bir mağaraya düştü.



KURTARMA OPERASYONU

Olayın hemen ardından bölgeye ambulans, Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak, yaralı turiste hızla müdahale etti.



UMKE ekibi, mağaradaki turistin ilk tedavisini olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıyı bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkardı.



Mağaradan çıkarılan turist, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.