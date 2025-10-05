Menü Kapat
20°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Mersin Tarsus'ta eski Ankara yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada ayrıca 2 köpek telef oldu, 1 köpek ise yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

'in ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada otomobillerden birinde bulunan 3 köpekten 2'si telef olurken, 1'inin de ayakları kırıldı. , eski Ankara yolu üzerindeki Özbek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 otomobil çarpıştı.

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

KÖPEKLER TELEF OLDU

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Kerim Uyar (72) olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazada ayrıca otomobillerden birinde bulunan 3 köpekten 2'si telef oldu, diğer köpeğin ise ayakları kırıldı.

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!



Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. köpeğin ise tedavi için ilgili birime gönderildiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

