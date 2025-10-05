Kocaeli'deki patlamada can veren işçiye acı veda

Kategoriler
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) 4 Ekim Cumartesi günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Murat Fırtına son yolculuğuna uğurlandı.
Fırtına için memleketi Düzce'de cenaze töreni düzenlendi. Feci patlamada can veren 58 yaşındaki Murat Fırtına, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Ağa Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.