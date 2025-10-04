Kocaeli'de bir fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Kategoriler
Kocaeli Dilovası'ndaki bir fabrikada patlama oldu. Edinilen bilgilere göre kimya fabrikasında çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.
Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.
Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz" denildi.
Patlamada işçiler Abdurrahman Kanber ile Murat Fırtına'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.