Kocaeli'de bir fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli Dilovası'ndaki bir fabrikada patlama oldu. Edinilen bilgilere göre kimya fabrikasında çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İŞ KAZASI MEYDANA GELDİ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.

Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz" denildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Patlamada işçiler Abdurrahman Kanber ile Murat Fırtına'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.