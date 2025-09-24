Ayrıldığı fabrikada işçi yaraladı, müdürü esir aldı! Jandarma şahsı yakaladı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi önceden çalıştığı fabrikadaki bir işçiyi yaraladı ardından tesis müdürünü rehin aldı. İşçiyi yaralayıp müdürü esir alan kişi jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi birinci kısımdaki önceden çalıştığı fabrikaya gelen H.O, çalışanlardan Ali C'yi tabancayla ayağından vurup, tesis müdürünü odasında rehin aldı.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Özel Harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla şüpheli H.O. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ali C'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

