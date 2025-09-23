Menü Kapat
 Ceyda Altun

İnsan kaçakçılığı operasyonu! 1 milyon TL'ye el konuldu

Afyonkarahisar'da insan kaçakçılığı yaptığı bilinen yabancı uyruklu bir şahsın, şahıslardan aldığı paraları illegal yollarla yurt dışına transfer ettiği, gümrük kaçakçılığı yaptığı biliniyor. Olayın ardından bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

İnsan kaçakçılığı operasyonu! 1 milyon TL'ye el konuldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
16:42
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
11:58

Afyonkarahisar'da yaptığı iddia edilen bir şahsa yönelik yapılan operasyonda yaklaşık 1 milyon TL para ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde bir şahsın, yabancı uyruklu şahıslardan aldığı paraları illegal yollarla yurt dışına transfer ettiği, telefon ve telefon parçası satışı yaptığı tespit edildi.

İnsan kaçakçılığı operasyonu! 1 milyon TL'ye el konuldu

BİNLERCE ELEKTRONİK MALZEME YAKALANDI

Ardından harekete geçen ekipler bir iş yeri ve bir eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 234 bin Türk Lirası, 18 bin 681 Amerikan doları, 375 Euro, 14 adet akıllı cep telefonu ve 136 adet çeşitli elektronik telefon malzemesi ele geçirildi. Olayın ardından bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

