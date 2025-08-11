Menü Kapat
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
30°
Yaşam
Almanya'da aile katliamı! Önce karısını, sonra çocuklarını ve kendini öldürdü

IHA
11.08.2025
11.08.2025
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Waldachtal kasabasında aile içi tartışma faciayla sonuçlandı. Bir kişi önce karısını öldürdü ardından bebeği ve diğer çocuğunu alıp aracıyla ters yöne girerek karşı yönden gelen diğer araca çarptı. Kazada baba ve bebeği öldü, diğer çocuğu ile çarptığı aracın sürücüsü yaralandı.

FACİANIN NEDENİ TARTIŞMA ÇIKTI


Rottweil Cumhuriyet Savcılığı ve Pforzheim Polis Merkezinden yapılan ortak açıklamaya göre, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Waldachtal kasabasında 37 yaşındaki bir kişi aile içi tartışma sonrası 34 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü. Ardından 3 aylık bebeği ile 22 aylık çocuğunu alan baba kendi otomobili ile trafiğe çıktı. Baba Pfalzgrafenweiler bölgesine geldiklerinde otomobili bilerek karşı yola doğru hareket etti ve seyir halindeki bir diğer araca çarptı. Kazada baba ve bebeği öldü, 22 aylık çocuğu ile çarptığı aracın 29 yaşındaki kadın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza bölgesinden sorumlu Rottweil Savcılığı kazaya ve cinayete ilişkin soruşturma başlattı.

