Amanos'ta korkutan orman yangını!

Hatay'daki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Korkutan yangınla ilgili yüreklere su serpen açıklama geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, "Herhangi bir can ve mal kaybı yoktur" dedi.

Hatay'ın Amanos Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Amanos dağı Tekkoz Yaylası mevkiinde çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

"HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI YOKTUR"

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, bölgeye giderek çalışmaları yakından takip etti. Yangında can ve mal kaybı yaşanmadığını ifade eden Keskin, "Dörtyol ilçesi Tekkoz Yaylası mevkiinde orman yangını çıktı. Alınan ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiler. Orman yangını kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can ve mal kaybı yoktur" ifadelerini kullandı.