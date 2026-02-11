Amasya'da biyogaz tesisinde zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti

Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir biyogaz tesisinde 3 işçinin zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahaleleri yapılan işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Vali Önder Bakan, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun tesise gelerek olay hakkında bilgi aldı.

3 İŞÇİ HASTANEDE CAN VERDİ

Hastaneye kaldırılan işçilerin durumuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada işçilerin hayatını kaybettiği duyuruldu. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Suluova İlçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan gaz zehirlenmesi olayı sonucu hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci de devam etmekte olup, hayatlarını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."