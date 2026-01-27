Menü Kapat
Kalıplar çöktü, işçiler tonlarca betonun altında kaldı! İnşaat alanında ölüm kalım savaşı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir inşaatta kalıbın çökmesi sonucunda 3 işçi yeni dökülen betonun altında kaldı. Ölüm kalım mücadelesinin verildiği inşaat alanında Bursa İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin çalışması neticesinde 2 işçi yaralı olarak kurtarılırken, 1 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kalıplar çöktü, işçiler tonlarca betonun altında kaldı! İnşaat alanında ölüm kalım savaşı
BESOB Kestel Sanayi Sitesi inşaatında facianın eşiğinden dönüldü. Beton dökülen kalıplar çökünce 3 işçi bir anda tonlarca ağırlığında yeni dökülmüş betonun ve demir parçaların altında kaldı. İnşatta çalışan diğer işçilerin yaptığı ihbarın ardından olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kalıplar çöktü, işçiler tonlarca betonun altında kaldı! İnşaat alanında ölüm kalım savaşı

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun gayretlerinin ardından tonlarca ağırlıkta taze beton, kalıpların altından boşaltıldı. Beton içinden sağ olarak çıkarılan 2 işçi hafif yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kalıplar çöktü, işçiler tonlarca betonun altında kaldı! İnşaat alanında ölüm kalım savaşı



Betonun içinde kalan ve çıkamayan işçi Aslan Kurşun'un ise olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma ve güvenlik önlemleri sürerken, çökme nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adıyaman'da inşaat işçisinden acı haber
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te okul inşaatında çocuk işçiye tekmeli sopalı saldırı
#Yaşam
