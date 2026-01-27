Kalıplar çöktü, işçiler tonlarca betonun altında kaldı! İnşaat alanında ölüm kalım savaşı

BESOB Kestel Sanayi Sitesi inşaatında facianın eşiğinden dönüldü. Beton dökülen kalıplar çökünce 3 işçi bir anda tonlarca ağırlığında yeni dökülmüş betonun ve demir parçaların altında kaldı. İnşatta çalışan diğer işçilerin yaptığı ihbarın ardından olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.



İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun gayretlerinin ardından tonlarca ağırlıkta taze beton, kalıpların altından boşaltıldı. Beton içinden sağ olarak çıkarılan 2 işçi hafif yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.





Betonun içinde kalan ve çıkamayan işçi Aslan Kurşun'un ise olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma ve güvenlik önlemleri sürerken, çökme nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.