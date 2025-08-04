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 | Özge Sönmez

Yeğenini vahşice katletti! Sokak ortasında amca dehşeti: O anlar kamerada

Giresun'un Bulancak ilçesinde tartışma yaşayan amca ve yeğen arasında dehşet yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle amca, yeğenini sokak ortasında korkunç şekilde öldürdü. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 13:14

Bulancak'ta sokak ortasında işlenen kan dondurdu. 10 gün önce amca Fevzi Güner ile yeğeni Paşa Güner arasında tartışma çıktı. Alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce sokak ortasında dehşet yaşandı.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Fevzi Güner, yanında bulunan tabancayla yeğeni Paşa Güner'e defalarca ateş ederek olay yerinde ölümüne neden oldu. O anlara ait görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fevzi Güner'in yeğenine defalarca ateş ettiği görülüyor.

Yeğenini vahşice katletti! Sokak ortasında amca dehşeti: O anlar kamerada

AMCASINI DÖVMEYE ÇALIŞMIŞ

Olayın ardından polise teslim olan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Fevzi Güner, ifadesinde cezaevinden izinli çıkan yeğeninin kendisinden para istediğini, olumsuz yanıt verince de kendisini dövmeye kalktığını iddia ederek, olayın meşru müdafaa olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Yeğenini vahşice katletti! Sokak ortasında amca dehşeti: O anlar kamerada
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ETİKETLER
#cinayet
#mahkeme
#tabanca
#Suistimal
#Ailevi Tartışma
#İzinli Çıkış
#Yaşam
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