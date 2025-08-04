Yeğenini vahşice katletti! Sokak ortasında amca dehşeti: O anlar kamerada

Bulancak'ta sokak ortasında işlenen cinayet kan dondurdu. 10 gün önce amca Fevzi Güner ile yeğeni Paşa Güner arasında tartışma çıktı. Alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce sokak ortasında dehşet yaşandı.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Fevzi Güner, yanında bulunan tabancayla yeğeni Paşa Güner'e defalarca ateş ederek olay yerinde ölümüne neden oldu. O anlara ait görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fevzi Güner'in yeğenine defalarca ateş ettiği görülüyor.

AMCASINI DÖVMEYE ÇALIŞMIŞ

Olayın ardından polise teslim olan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Fevzi Güner, ifadesinde cezaevinden izinli çıkan yeğeninin kendisinden para istediğini, olumsuz yanıt verince de kendisini dövmeye kalktığını iddia ederek, olayın meşru müdafaa olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.