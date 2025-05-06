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 | Bengül Arıca

Amcası tarafından katledilmişti! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

Kocaeli'de yaşayan Muhammet A. amcası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Korkunç olaya ilişkin detayları anlatan Muhammet A.'nın eniştesi amca ve yeğen arasındaki husumetin yaklaşık 6 ay önce başladığını belirtip "Amca pompalı tüfekle Muhammet A.'nın evini basıp silahla ateş etmiş ve Muhammet aracına binip kaçmak istemiş. Şahıs, kaçarken onu sıkıştırmış ve bu olayı gerçekleştirmiş" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 12:31

Kocaeli'nde meydana gelen yeğen cinayetinin detayları kan dondurdu. 2 Mayıs Cuma günü meydana gelen olauda amca Kenan A. pompalı tüfekle, aralarında husumet bulunan yeğeni Muhammet A.'nın evinin önüne gitti. Muhammet A., aracına binerek kaçtı. Kenan A. yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. Muhammet A. hayatını kaybetti, amca ise tutuklandı

"HUSUMET 6 AY ÖNCE BAŞLADI"

Muhammet A'nın eniştesi Abdullah Uzunoğlu, olayın sebebinin miras meselesi olmadığını söyledi. Uzunoğlu, "Duyulan haberlerin aslı astarı yok çünkü Muhammet'in para, arsa, mal, mülk davasıyla işi olmaz. Çok da sevilen biriydi" dedi.
Amca ile yeğen arasındaki husumetin yaklaşık 6 ay önce başladığını ifade eden Uzunoğlu, "Yaklaşık 6 ay önce amca Kenan, annesini darp etti. Bu olayı ailecek yaptılar. Muhammet de bunu görmüş. 80 yaşındaki babaannesini bu insanların elinden aldı. Burada bir kavga da çıkmış ama tabii Muhammet üstün gelmiş" diye konuştu.

Amcası tarafından katledilmişti! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

"BALTA İLE YOLUNU KESTİ"

Uzunoğlu, bu olayın ardından ikili arasında zaman zaman kavgaların yaşandığını belirterek, "Aradan zaman geçtikten sonra ikili arasında yine kavga meselesi oldu. Muhammet bunlara, 'Gidin, başıma bela olma amca' gibisinden şeyler söylemiş. Bir süre sonra amca, balta ile yolunu kesmiş, çocuk yine onu bertaraf etmiş. Uzak durmuş" şeklinde konuştu.

"SİLAHLA EVİ BASTI"

Abdullah Uzunoğlu, olaya ilişkin "Geçtiğimiz hafta pazartesi ya da salı günü, amcası silahla Muhammet'in evini basmış. Bu olayın ardından polise şikayette bulunmuşlar. 'Bizi vuracaklar, pompalı tüfekle evimizi bastı' diyorlar ve şikayetçi oluyorlar. Karakoldan, 'Birkaç gün evinizden uzaklaşın' demişler ve Muhammet de bunu yaptı. Olayın yaşandığı gün, cuma günü Muhammet evine gelmiş. Cuma namazına, ardından da bilgi almak için karakola gitmiş. Bunun ardından yeniden evine gelmiş ve amca da yeniden evi basmış. Silahla ateş etmiş. Muhammet evden çıkmış, bu sırada polise de haber verilmiş. Muhammet aracına binip kaçmak istemiş. Şahıs, kaçarken onu sıkıştırmış ve bu olayı gerçekleştirmiş" ifadelerini kullandı.

Amcası tarafından katledilmişti! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

KATİL AMCA ANNESİNİ DE DÖVMÜŞ

Kenan A'nın annesini darp etme sebebine ilişkin ise Uzunoğlu, "Ailede malı, mülkü alan kendisidir. Bizim duyumlarımıza göre, annesini, ufak bir arazi için, 'Onu da vereceksin' diye annesini dövmeye kalkmış. Muhammet'in mal ve mülkle alakası yoktur. Muhammet'i tanıyanlar da bilir. Kimseye bir fiske dahi vuracak biri değildir" ifadelerini kullandı.

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