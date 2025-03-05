Ameliyatını yapan doktoru bıçakladı! İfadesi 'pes' dedirtti! 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. Burak Yürük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında tartışma çıktı. T.S., doktor Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" dedi.

Niğde'de Beyin Cerrahı 34 yaşındaki Dr. Burak Yörük'ü 4 yerinden bıçaklayan 62 yaşındaki hasta T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" dedi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. Burak Yürük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S., doktor Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yörük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Doktor Yörük'ün, bir süre önce T.S.'nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği bildirildi.

"BANA YAPAY ZEKA YERLEŞTİRDİ"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" diye konuştu.