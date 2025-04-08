Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 4 araç birbirine girdi! Ankara istikameti kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde feci bir kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU CİDDİ

İtfaiye ekipleri, ceviz yüklü kamyonetin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması sürüyor.