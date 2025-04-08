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 | Bengül Arıca

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 4 araç birbirine girdi! Ankara istikameti kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde feci bir kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşıma kapatıldı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 11:26

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 4 araç birbirine girdi! Ankara istikameti kapatıldı
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KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU CİDDİ

İtfaiye ekipleri, ceviz yüklü kamyonetin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 4 araç birbirine girdi! Ankara istikameti kapatıldı
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ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması sürüyor.

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