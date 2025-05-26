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 | Bengül Arıca

Anaokulu etkinliğinde doktor feci şekilde can vermişti! 3 kişi gözaltına alındı! Şoke eden ifadeler

İzmir'de bir düğün salonunda doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın hayatını kaybettiği eşi Güler Baltacı'nın yaşam savaşı verdiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kahreden olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin kemer üzerinde branda olduğu, rüzgarın etkisiyle kemerli yapıyı bu brandanın yıktığı, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden doktorun ölmeden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 12:58

İzmir'de bir anaokulu etkinliğinde kahreden bir olay yaşandı. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi 35 yaşındaki Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı, çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi. Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine, düğün salonunun çıkışında bulunan taş kemer devrildi.

Anaokulu etkinliğinde doktor feci şekilde can vermişti! 3 kişi gözaltına alındı! Şoke eden ifadeler

DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ AĞIR YARALI

Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken AFAD ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çiftlerden Mehmet Fatih Baltacı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler Baltacı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Anaokulu etkinliğinde doktor feci şekilde can vermişti! 3 kişi gözaltına alındı! Şoke eden ifadeler

ŞOKE EDEN İFADELER

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.'nin (50) de bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki ifadesinde, kemer üzerinde branda olduğu, rüzgarın etkisiyle kemerli yapıyı bu brandanın yıktığı, yaşanan olaydan ötürü üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DOKTORUN SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı, çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için gittikleri düğün salonunda son anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Anaokulu etkinliğinde doktor feci şekilde can vermişti! 3 kişi gözaltına alındı! Şoke eden ifadeler
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