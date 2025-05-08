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 | Banu İriç

Anaokulunda faciadan dönüldü! '5 yaşındaki çocuk salıncaktan düştü' dediler gerçek başka çıktı

İstanbul’da bir anaokulunda güvenlik ihmali iddiası yürek burktu. 5 yaşındaki çocuk bahçede oynarken yaralandı; okul yönetimi ise aileye bambaşka bir olay öyküsü anlattı. Gerçekler ancak güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 19:03

İstanbul Eyüpsultan’daki özel bir anaokulunda yaşanan olay, küçük bir çocuğun ciddi şekilde yaralanmasıyla sonuçlandı. Bahçede oynarken demir korkuluğu bulunmayan bir duvarın üzerine çıkan 5 yaşındaki çocuğun başına gelenleri okul yönetimi gizlemeye çalıştı,

Anaokulunda faciadan dönüldü! '5 yaşındaki çocuk salıncaktan düştü' dediler gerçek başka çıktı

KORUMASIZ DUVARDAN DÜŞTÜ

2 Nisan tarihinde Eyüpsultan’daki özel bir anaokulundaki olayda 5 yaşındaki B.E.K., oyun oynarken bahçedeki korumasız duvara çıktı. Duvar üzerinden zemine düşen küçük çocuk yüzünden yaralandı. Okul yönetimi ilk bilgilendirmede çocuğun salıncaktan düştüğünü ileri sürdü.

Aile, hastaneye kaldırılan çocuklarının yüzünde derin yaralar olduğunu fark edince olayın detaylarını araştırmaya başladı. Güvenlik kameralarını talep eden aileye görüntüler ilk etapta verilmedi. Ancak pazartesi günü kayıtları izleyen aile, çocuklarının duvardan düştüğünü ve yere çakıldıktan sonra kendi kendine ayağa kalkmaya çalıştığını gördü.

AİLE GERÇEĞİ KAMERA KAYITLARINDA GÖRDÜ

Baba Cihan Kuvvet, okulun ilk açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Önce salıncaktan düştü dediler. Ama kamera kayıtlarında çocuğun demir korkuluğu olmayan duvardan düştüğünü gördük. Yüzünde ve alnında derin yaralar, morluklar oluştu. Okul ise ‘Bu bizim ihmalimiz değil, çocuk kusurlu’ dedi” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Oğlunun ağlama sesinin duyulmasıyla çalışanların müdahale ettiğini belirten baba, yaşananların ardından okul yönetiminden şikayetçi olduklarını ve çocuklarının kaydını sildiklerini söyledi.

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ETİKETLER
#eyüpsultan
#güvenlik
#anaokulu
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#Kameralar
#Yaşam
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