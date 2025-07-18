Ankara'da dehşet! Eski sevgilisine işkence ettirdi! Burnunu ve kulağını kopardılar

Aydın'da yaşayan evli bir kadın, M.A. isimli şahısla olan ilişkisi öğrenilince sevgilisiyle birlikte başka bir şehre taşındı. Burada bir süre yaşayan ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Ayrılma kararı alan kadın, Ankara'ya baba evine döndü. Fakat aile burada bir plan yaparak M.A.'yı tuzağa düşürdü.



KULAĞI VE BURNU KOPTU

Kadının ağabeyi ve babası M.A.'yı Ankara'ya çağırarak, konuşmak istediklerini söyledi. Teklifi kabul M.A.'yı Ankara'da alıkoyan baba ile ağabey, kaçırdıkları adamı ıssız bir yere götürdü. Burada işkenceye maruz kalan M.A.'nın kulağı ve burnu koparıldı. Öldüresiye darp edilen adam, ağabey tarafından da kamera kaydına alındı. Darp edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan M.A.'nın burada da sevgilisi tarafından şikayetçi olmaması için tehdit edildiği ileri sürüldü.

İŞKENCE SONRASI EVLİLİK HAZIRLIĞI

Öldüresiye darp edilen M.A.'nın olayın ardından kız arkadaşının ailesiyle bir araya geldiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde M.A.'nın evlilik işlemlerini başlatmak için ziyarete geldiği ve uğradığı işkence hakkında konuştuğu görüldü.