Ankara'da metan gazı faciası! Besihanede cesetleri bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir hayvancılık işletmesinde feci bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde besihaneye gelen işçiler, ahır bölümünün alt tarafındaki gübre çukurunda Afgan uyruklu 2 işçiyi hareketsiz şekilde buldu.

KURTARILAMADILAR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen işçiler kurtarılamadı. İlk tespitlere göre hayvan atıklarının biriktiği çukurda metan gazına maruz kalan işçilerin Afganistan uyruklu Muhammed Rahim (23) ve soyadı belirlenemeyen Ahmed olduğu belirtildi.

GECE BOYUNCA TELEFONLARI KAPALIYDI



Zeydullah Aşuri, 2 Afganistan uyruklu işçiyi dün akşam uzaktan çalışırken gördüğünü, çalıştıkları bölümde sabaha kadar ışığın sönmediğini belirtti. Sabah komşusunun kendisini arayarak jandarmanın geldiğini söylediğini anlatan Aşuri, ancak bu durumdan haberinin olmadığını, telefonla ulaşmaya çalıştığında ise işçilerin telefonlarının kapalı olduğunu söyledi.

CİNAYET ŞÜPHESİ YOK

Cinayet şüphesinin olmadığını vurgulayan Zeydullah, olaya tanık olan bir kişinin işçilerden birinin gübre dolu çukura düştüğünü gördüğünü aktardığını, çukurun kapağı kaldırıldığında işçinin gübre dolu çukurda hareketsiz halde bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.