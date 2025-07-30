Okul bahçesine girmeye çalıştı, koluna demir saplandı!

Malatya Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde yaşanan olayda, 13 yaşındaki R.E., arkadaşlarıyla birlikte yaz tatilinde kapalı olan Orhan Gazi Ortaokulu'nun bahçesine girip top oynamak istedi. Okulun kapıları kapalı olduğu için demir parmaklıklardan atlamaya çalışan çocuk, bir anda dengesini kaybedince kolu demir parmaklığa saplandı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası demir parçasını spiral makinesiyle keserek çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Olayı haber alıp gelen anne ise sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Elinde demir parçasıyla sedyeye alınan R.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alınan çocuğun kolundaki demir parçası operasyonla çıkarıldı.