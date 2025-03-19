Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Ankara'da su kaynakları alarm veriyor: Çubuk-2 Barajı'nda kritik düşüş!

Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi azaldı. Ankara ve çevresindeki ilçelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan kritik öneme sahip Çubuk-2 Barajı, yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Barajdaki su seviyesi, kritik eşik olan yüzde 30'a kadar geriledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 18:46

Ankara'da, Çubuk ve çevre ilçelerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi, yeterli yağışın alınamaması nedeniyle düştü.

ANKARA İÇİN TEHLİKE SİNYALİ

İlçe merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve Mendek, Kışla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar derelerinin beslediği 22 milyon metreküp kapasiteli bu önemli su kaynağında, şu anda sadece 7 milyon 800 bin metreküp su kaldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, Akyurt ve Pursaklar gibi ilçelerin büyük ölçüde bu barajdan sağlanan içme suyu, tehlike sinyalleri veriyor.

BÜYÜK BİR KISMI KURUDU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre, Akyurt, Pursaklar gibi ilçelerin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı barajda 7 milyon 800 bin metreküp su kaldı. Büyük bir kısmı kuruyan baraj havadan görüntülendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asırlık köy tamamen yok olmuştu! Baraj suları çekildi ve şaşırtıcı manzara ortaya çıktı
Konya'da kuraklık sonrası yağmur duası: Eller semaya açıldı!

Sıkça Sorulan Sorular

BARAJ NE İŞE YARAR?
Barajlar insanlara içme, kullanma ve sanayi suyu sağlar, sulama suyu sağlar, balıkçılık ve rekreasyon olanakları sağlar, hidroelektrik enerji elde edilmesini sağlar, nehirlerde suyun kontrolünü sağlar. Barajlar aynı zamanda insanları taşkın tehlikelerinden korur.
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.