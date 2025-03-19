Ankara'da su kaynakları alarm veriyor: Çubuk-2 Barajı'nda kritik düşüş!

Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi azaldı. Ankara ve çevresindeki ilçelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan kritik öneme sahip Çubuk-2 Barajı, yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Barajdaki su seviyesi, kritik eşik olan yüzde 30'a kadar geriledi.

Ankara'da, Çubuk ve çevre ilçelerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi, yeterli yağışın alınamaması nedeniyle düştü.

ANKARA İÇİN TEHLİKE SİNYALİ

İlçe merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve Mendek, Kışla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar derelerinin beslediği 22 milyon metreküp kapasiteli bu önemli su kaynağında, şu anda sadece 7 milyon 800 bin metreküp su kaldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, Akyurt ve Pursaklar gibi ilçelerin büyük ölçüde bu barajdan sağlanan içme suyu, tehlike sinyalleri veriyor.

BÜYÜK BİR KISMI KURUDU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre, Akyurt, Pursaklar gibi ilçelerin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı barajda 7 milyon 800 bin metreküp su kaldı. Büyük bir kısmı kuruyan baraj havadan görüntülendi.