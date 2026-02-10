Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ankara’da zihinsel engelli çalışanı eğlence olsun diye vince asıp videoya çektiler! 3 şüpheli ve iş yeri sahibi gözaltına alındı

Ankara’da bir iş yerinde çalışan yüzde 61 zihinsel engelli M.S.’yi ayağından bağlayarak vince asan ve bu anları sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli ile olaya göz yuman iş yeri sahibi gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 01:22

'da bir iş yerinde çalışan şahsı ayağından bağlayarak vince asan 3 kişi ile sahibi gözaltına alındı.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇALIŞANA BUNU YAPTILAR

Sosyal medyada ayağından bağlanarak vince asılan bir şahsın videosunun yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu belirledi.

YÜZDE 61 ENGELLİ OLUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayın gerçekleştiği iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S.'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gerekli adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ankara’da zihinsel engelli çalışanı eğlence olsun diye vince asıp videoya çektiler! 3 şüpheli ve iş yeri sahibi gözaltına alındı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Camide şakalaşma faciayla bitti! Küçük çocuk ağır yaralandı
Engelli öğrenciye şiddete 'taksitli' ceza: Aile karara tepkili
ETİKETLER
#zihinsel engelli
#gözaltı
#iş yeri
#vinç
#Ankara
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.