Ankara’da zihinsel engelli çalışanı eğlence olsun diye vince asıp videoya çektiler! 3 şüpheli ve iş yeri sahibi gözaltına alındı

Ankara'da bir iş yerinde çalışan zihinsel engelli şahsı ayağından bağlayarak vince asan 3 kişi ile iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Sosyal medyada ayağından bağlanarak vince asılan bir şahsın videosunun yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu belirledi.
Olayın gerçekleştiği iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S.'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gerekli adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.