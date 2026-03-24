Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Ankaralılara ASKİ’den kötü haber: Baraj doluluk oranları geçen seneden daha düşük

Ankaralılara kötü haber ASKİ tarafından verildi. Geçtiğimiz sene barajlardaki su sıkıntısı nedeniyle sık sık su sorunu yaşayan kentte, bu seneki doluluk oranlarının geçen senekinden daha düşük olduğu bildirildi. Buna göre Başkente içme ve kullanım suyu sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 1,34 düşüşle yüzde 28,09 olarak ölçüldü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 17:36

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan verilerine göre, şehre su sağlayan 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteli barajların doluluk oranı, 23 Mart 2025 tarihinde 428 milyon 105 bin metreküple yüzde 29,43 seviyesindeydi.

GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 1,34 AZALDI

riski ile karşı karşıya olan Ankara'da, bu yılın aynı tarihinde doluluk miktarı 408 milyon 548 bin metreküpe gerilerken, oran yüzde 28,09 olarak ölçüldü. Böylece doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 1,34 azaldı.

Aktif kullanılabilir su miktarı ise 23 Mart 2025'te 239 milyon 148 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 256 milyon 841 bin metreküp olarak kaydedildi.

Kente, geçen yıl günlük 1 milyon 315 bin 388 metreküp su verilirken, artan nüfusa oranla bu yıl ise 1 milyon 403 bin 87 metreküp su verildi.

KESİKKÖPRÜ VE KARGALI BARAJI YÜZDE 100 DOLDU

Geçen yılın ilk çeyreğinde aylık barajlara gelen su miktarı ocakta 23 milyon 485 bin 595, şubatta 15 milyon 901 bin 776, martta 24 milyon 446 bin 143 olurken, 2026 Ocak ayında 55 milyon 762 bin 949, şubatta 236 milyon 236 bin 797, martta ise 35 milyon 201 bin 557 metreküp olarak ölçüldü.

Yılın ilk çeyreğinde, Kesikköprü ile Kargalı barajının doluluğu yüzde 100, Türkşerefli Barajı yüzde 5,20, Peçenek Barajı ise yüzde 21,74 olarak tespit edildi.

Başkentteki barajlarda genel doluluk seviyesi ise şu şekilde:

Baraj Adı Toplam Hacim (M3) Su Miktarı (M3) Su Yüzdesi

Akyar Barajı 52.445.000 25.226.000 48,10

Çamlıdere Barajı 1.108.276.000 263.303.000 23,76

Çubuk 2 22.961.000 10.827.000 47,15

Eğrekkaya Barajı 93.452.000 49.643.000 53,12

Kargalı Barajı 542.000 542,000 100,00

Kavşakkaya Barajı 85.228.000 32.189.000 37,77

Kesikköprü Barajı 95.000.000 95.000.000 100,00

Kurtboğazı Barajı 91.762.000 26.818.000 29,23

Peçenek Barajı 59.525.000 12.943.332 21,74

Türkşerefli Barajı 5.668.500 295.000 5,20

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
