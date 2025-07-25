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 | Özge Sönmez

Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında ihmaller zinciri! 18 kişi için istenen ceza belli oldu

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan yangında anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Korkunç yangına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Ağır ihlallerin bulunduğu olayda, 18 şüphelinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 07:55
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 07:59

Kayapınar'da 5 Haziran'da 13 katlı apartmanda çıkan yangında anne ve 3 çocuğu feci şekilde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin zinciri ortaya çıktı.

Olayın ardından 3'ü tutuklu 18 zanlı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında ihmaller zinciri! 18 kişi için istenen ceza belli oldu

OTOPSİ SONUÇLARI ÇIKTI: KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) apartman boşluğu ve merdiveni kapısının önünde olay yerinde vefat ettikleri anlatılan iddianamede, otopsi ve muayene sonucunda ölümün karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında ihmaller zinciri! 18 kişi için istenen ceza belli oldu

ÖNLEM ALINMAMIŞ

İddianamede, yangının elektrik tesisatındaki mevzuata aykırılıklar ve yetersizlikler nedeniyle başladığı, binada yangın güvenliği önlemlerinin alınmadığının belirlendiği vurgulandı.

Elektrik sistemine dair şu tespitler yer aldı: "Elektrik kablolarının mevzuata uygun olmayan şekilde üst üste istiflendiği, şaft kapaklarının plastik malzemeden yapılması ve yangına dayanıklı olmaması nedeniyle yangının hızla yayıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca elektrik ana dağıtım panosunda kaçak akım koruma rölesinin bulunmaması, topraklama eksiklikleri ve sigorta sistemindeki uygunsuzluklar yangının büyümesine zemin hazırlamıştır."

"YANGIN DEDEKTÖRÜ VE ALARM SİSTEMİ GÖRÜLEMEDİ"

İddianamede, 5 kişilik bilirkişi heyetinin raporu da yer aldı.

Bilirkişi raporunda, "Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği"ne ilişkin bilgiler verilerek, yapıdaki aykırı uygulamalara dikkat çekildi.
Raporun sonuç ve kanaat kısmında, "Binada yangın dedektörü ve yangın alarm sistemi görülmemiştir.

Binanın genel olarak onaylı projeye uygun şekilde tatbik edilmemiş olması, projeye aykırı imalatların yapılmış olması, bu imalatların yangın yönetmeliğine aykırı olması nedeniyle yangının mevzuatta belirtilen hususlara aykırı şekilde imalatlardan kaynaklandığı görüş ve kanaatine varılmıştır."

Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında ihmaller zinciri! 18 kişi için istenen ceza belli oldu

"AĞIR İHLAL"

İddianamede, şüphelilerin öngörülebilir bir neticeyi ( ve yaralanma ile sonuçlanan bir yangın) engellemek için mesleklerinin ve kanunların kendilerine yüklediği dikkat ve özen yükümlülüğünü ağır şekilde ihlal ettikleri bildirildi.

Tutuklu şüpheliler binanın müteahhidi M.A, yapı denetim firması sahibi B.C. ve şantiye şefi M.S.A. ile hakkında yakalama kararı bulunan yapı denetim firması sahibi S.Y. ile tutuksuz şüpheliler şantiye şefi F.K, elektrik denetçisi mühendisleri H.T, G.Ç.Ç. ve K.Ç. elektrik kontrolörleri S.A, İ.B, S.D. ve Ş.Y. proje uygulama denetçileri R.Ç.A. ve Ö.T. kontrol elemanları H.G, B.Ş. ve N.Ç. site yöneticisi A.K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

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ETİKETLER
#diyarbakır
#yangın
#ölüm
#inşaat kazası
#karbonmonoksit zehirlenmesi
#İhmaller
#Yaşam
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