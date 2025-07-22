Bilecik’te bir orman yangını daha! Köyler boşaltıldı, yollarda kilometrelerce kuyruk: Dumanlar Eskişehir'e ulaştı

Sakarya'da çıkan ve Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınında boşaltılan köy sayısı 4'e çıkarken, Gölpazarı ilçesinde başka bir orman yangını başladı. Bilecik-Gölpazarı karayolu Karaağaç Köyü Zeytin Boğaz mevkii bir besihane yanında çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangında çiftlikteki 95 küçükbaş hayvan öldü.

KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Jandarma olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, köylüler yangının söndürülmesi için seferber oldu.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik’e sıçrayan orman yangını devam ederken, çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik, kontrollü olarak Osmaneli Pamukova eski yolundan veriliyor.

DUMANLAR ESKİŞEHİR'E KADAR ULAŞTI

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayıp Osmaneli sınırlarına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.

"YANGIN GENİŞLEMEYE BAŞLADI"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik tarihin en büyük yangını yaşadıklarını anlatarak "Dün gece alevlerin köylere sıçrama ihtimaline karşı ormanlık alanı açma çalışmaları yaptık. Sabah maalesef rüzgârın şiddeti artarak yangın genişlemeye başladı. Bu sefer Büyükyenice Köyümüzü etkisi altına aldı. Bu köy baya büyük bir köyümüz. Bütün ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Ama rüzgar çok etkili. Rüzgarın etkisiyle sıçrama yapmaya başladı.

Kazancı ve Borçak köylerimize doğru geliyor alevler. Köylerin üst kısımlarına kadarda yangın geldi ve bu 2 köyümüzü boşalttık. Toplamda 4 köyümüzü boşalttık. Şu an gece olduğu için uçaklarımız ve helikopterlerimiz gün ağarıncaya kadar mola verdiler. Tüm ekiplerimiz sabaha kadar çalışacaklar. Kazancı ve Borçak köylerimizde tedbirlerimizi aldık. Umut ediyoruz ki rüzgarımız diner, o zaman bu ekiplerle birlikte kısa zamanda enerjisini düşürürüz. Şuan ilk etabıyla enerjisini almış durumdayız ama yangın kontrol altında diyemeyiz. Şükürler olsun 4 köyümüzü boşalttık ama herhangi bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda yok. Bu da bizi mutlu ediyor "dedi.