Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bilecik’te bir orman yangını daha! Köyler boşaltıldı, yollarda kilometrelerce kuyruk: Dumanlar Eskişehir'e ulaştı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçradı. Bilecik'e sıçrayan alevler nedeniyle de 4 köy boşaltıldı. Osmaneli'de çıkan yangın henüz kontrol altına alınmadan, başka bir bölgeden bir yangın daha çıktı. Çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 07:50
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 08:26

'da çıkan ve ’in ilçesine sıçrayan orman yangınında boşaltılan köy sayısı 4'e çıkarken, Gölpazarı ilçesinde başka bir başladı. Bilecik-Gölpazarı karayolu Karaağaç Köyü Zeytin Boğaz mevkii bir besihane yanında çıkan kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangında çiftlikteki 95 küçükbaş hayvan öldü.

Bilecik’te bir orman yangını daha! Köyler boşaltıldı, yollarda kilometrelerce kuyruk: Dumanlar Eskişehir'e ulaştı

KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Jandarma olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, köylüler yangının söndürülmesi için seferber oldu.

Bilecik’te bir orman yangını daha! Köyler boşaltıldı, yollarda kilometrelerce kuyruk: Dumanlar Eskişehir'e ulaştı

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik’e sıçrayan orman yangını devam ederken, çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik, kontrollü olarak Osmaneli Pamukova eski yolundan veriliyor.

Bilecik’te bir orman yangını daha! Köyler boşaltıldı, yollarda kilometrelerce kuyruk: Dumanlar Eskişehir'e ulaştı

DUMANLAR ESKİŞEHİR'E KADAR ULAŞTI

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayıp Osmaneli sınırlarına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.

Bilecik’te bir orman yangını daha! Köyler boşaltıldı, yollarda kilometrelerce kuyruk: Dumanlar Eskişehir'e ulaştı

"YANGIN GENİŞLEMEYE BAŞLADI"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik tarihin en büyük yangını yaşadıklarını anlatarak "Dün gece alevlerin köylere sıçrama ihtimaline karşı ormanlık alanı açma çalışmaları yaptık. Sabah maalesef rüzgârın şiddeti artarak yangın genişlemeye başladı. Bu sefer Büyükyenice Köyümüzü etkisi altına aldı. Bu köy baya büyük bir köyümüz. Bütün ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Ama rüzgar çok etkili. Rüzgarın etkisiyle sıçrama yapmaya başladı.

Kazancı ve Borçak köylerimize doğru geliyor alevler. Köylerin üst kısımlarına kadarda yangın geldi ve bu 2 köyümüzü boşalttık. Toplamda 4 köyümüzü boşalttık. Şu an gece olduğu için uçaklarımız ve helikopterlerimiz gün ağarıncaya kadar mola verdiler. Tüm ekiplerimiz sabaha kadar çalışacaklar. Kazancı ve Borçak köylerimizde tedbirlerimizi aldık. Umut ediyoruz ki rüzgarımız diner, o zaman bu ekiplerle birlikte kısa zamanda enerjisini düşürürüz. Şuan ilk etabıyla enerjisini almış durumdayız ama yangın kontrol altında diyemeyiz. Şükürler olsun 4 köyümüzü boşalttık ama herhangi bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda yok. Bu da bizi mutlu ediyor "dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orman yangınında en çarpıcı görüntü: Alev hortumu oluştu
Tekirdağ'da korkutan yangın! Eski kömür ocağında alevler yükseldi
Sakarya'da orman yangını! Alevler Bilecik'e sıçradı! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı
ETİKETLER
#yangın
#orman yangını
#sakarya
#bilecik
#osmaneli
#Gölpazarı
#Karaağaç Köyü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.