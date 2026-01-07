Anne ve küçük kıza acımasız saldırı! Çığlıklar mahalleyi inletti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Kızıltepe'nin Bahçelievler Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs ilk olarak yolda bebeğiyle yürüyen bir anneyi gözüne kestirdi. Saldırgan, anneye yumrukla girişirken neye uğradığını şaşıran kadın yere düştü. Saldırgan, zarar gelmemesi için bebeğine sıkıca sarılan kadını yerde darp etmeye devam etti.

HIZINI ALAMADI, KÜÇÜK ÇOCUĞA SALDIRDI

Anne ve bebeğine acımasızca saldıran şahıs, daha sonra evinin önünde oyun oynayan küçük bir kıza yöneldi. Saldırgan, korkuyla kaçmaya çalışan çocuğun başına sert bir yumruk attı. Darbenin etkisiyle çocuk kapıdan içeri savruldu.

Kan donduran görüntüler, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MAHALLE SAKİNLERİ ÇIĞLIKLARA KOŞTU

Çığlıkları duyan mahalle sakinleri olaya müdahale ederken saldırgan etkisiz hale getirildi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli ile ilgili işlem başlatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.