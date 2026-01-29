Anneannesini gezmeye diye çıkarıp öldürdü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Gömmek için kazma, kürek ve mezar çiçeği almış

Gülay G., bir süredir haber alamadığı annesi Fatma Demircan hakkında polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu. 93 yaşındaki Fatma Demircan, torunlarından biri olan 47 yaşındaki Volkan G., ile bir süredir birlikte yaşıyordu. İhbar üzerine polis ekipleri jandarmayla iletişime geçerek bir süredir haber alınamayan Fatma Demircan’ın izine ulaşmak için ortaklaşa çalışma başlattı.

TORUN BAYGIN VE BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Polis ekipleri, Fatma Demircan’ın ikamet ettiği Eyüpsultan’daki evine inceleme için giden ekipler, Demircan’la birlikte yaşayan torun Volkan G.,’yi evde baygın ve bilekleri kesilmiş halde buldu. Volkan G.’nin ardında bir de intihar notu bıraktığı öğrenilirken, tedavisi tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

KAZMA KÜREK VE MEZAR ÇİÇEĞİ ALMIŞ

Volkan G’nin ekiplere verdiği çelişkili ifadenin ardından kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve Babası Veli G.’de gözaltına alındı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerden Volkan G.’nin burada polise verdiği ifadesinde "Anneannesini hava alması için gezmeye çıkardığını, ardından araçla ilerlediği sırada arka koltukta oturan anneannesinin bastonla kendisine vurduğunu, kendisinin de bastonu alıp onun kafasına vurduğunu, hareketsiz kaldığını, ölmüş olacağını düşünerek korktuğunu ve cesedi Arnavutköy ilçesi Balaban köyüne götürdüğünü, boş bir alana bıraktığını sonrasında ise oradan ayrıldığını ve cesede ne olduğunu hatırlamadığını söyledi. Volkan G.’nin ifadesinin devamında ertesi gün boş alana bıraktığı cesedi mezara gömmek için bir markete gidip kazma kürek ve mezar çiçeği aldığını söylediği de öğrenildi.

KADAVRA KÖPEKLERİ İLE ARANDI

Savcı eşliğinde yapılan keşif çalışmaları kapsamında Volkan G., polis ekipleriyle birlikte Arnavutköy ilçesi Balaban köyünde bulunan Terkos Gölü çevresine gidildi ve yer gösterimiyle Volkan G., cinayeti nasıl işlediğini o gün neler yaşandığını anlattı. Volkan G.’nin anlattıklarından hareketle ekipleri iş makinesi ve kadavra köpekleri ile birlikte göl çevresine yoğunlaştı. Köpekler eşliğinde yapılan çalışmalarda köpeklerin tepki verdiği yerde torunu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Fatma Demircan’a ait kıyafetler ve saç örnekleri bulundu. Bulunan örnekler olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak eşleştirme amaçlı incelenmek üzere Adli Tıpa gönderildi



TORUNU, KIZI ESKİ GELİNİ VE DAMADI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Fatma Demircan’ın öldürülmesine ilişkin torunları Volkan ve Birkan G., kızı Gülay G. ve Damadı Veli G.’ ve Volkan G’nin eski eşi Meltem Y. Gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.