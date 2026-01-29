Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Anneannesini gezmeye diye çıkarıp öldürdü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Gömmek için kazma, kürek ve mezar çiçeği almış

Madde bağımlısı Volkan G.’nin 93 yaşındaki anneannesi Fatma Demircan’ı gezmeye diye çıkarıp öldürmesi olayı ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Yaşlı kadının öldürülüp göl kenarına atıldığı tespit edilirken, gözaltına alınan tüm isimlerin aileden olması dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 16:58

Gülay G., bir süredir haber alamadığı annesi Fatma Demircan hakkında polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu. 93 yaşındaki Fatma Demircan, torunlarından biri olan 47 yaşındaki Volkan G., ile bir süredir birlikte yaşıyordu. İhbar üzerine polis ekipleri jandarmayla iletişime geçerek bir süredir haber alınamayan Fatma Demircan’ın izine ulaşmak için ortaklaşa çalışma başlattı.

Anneannesini gezmeye diye çıkarıp öldürdü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Gömmek için kazma, kürek ve mezar çiçeği almış

TORUN BAYGIN VE BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Polis ekipleri, Fatma Demircan’ın ikamet ettiği Eyüpsultan’daki evine inceleme için giden ekipler, Demircan’la birlikte yaşayan torun Volkan G.,’yi evde baygın ve bilekleri kesilmiş halde buldu. Volkan G.’nin ardında bir de intihar notu bıraktığı öğrenilirken, tedavisi tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

KAZMA KÜREK VE MEZAR ÇİÇEĞİ ALMIŞ

Volkan G’nin ekiplere verdiği çelişkili ifadenin ardından kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve Babası Veli G.’de gözaltına alındı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerden Volkan G.’nin burada polise verdiği ifadesinde "Anneannesini hava alması için gezmeye çıkardığını, ardından araçla ilerlediği sırada arka koltukta oturan anneannesinin bastonla kendisine vurduğunu, kendisinin de bastonu alıp onun kafasına vurduğunu, hareketsiz kaldığını, ölmüş olacağını düşünerek korktuğunu ve cesedi Arnavutköy ilçesi Balaban köyüne götürdüğünü, boş bir alana bıraktığını sonrasında ise oradan ayrıldığını ve cesede ne olduğunu hatırlamadığını söyledi. Volkan G.’nin ifadesinin devamında ertesi gün boş alana bıraktığı cesedi mezara gömmek için bir markete gidip kazma kürek ve mezar çiçeği aldığını söylediği de öğrenildi.

KADAVRA KÖPEKLERİ İLE ARANDI

Savcı eşliğinde yapılan keşif çalışmaları kapsamında Volkan G., polis ekipleriyle birlikte Arnavutköy ilçesi Balaban köyünde bulunan Terkos Gölü çevresine gidildi ve yer gösterimiyle Volkan G., cinayeti nasıl işlediğini o gün neler yaşandığını anlattı. Volkan G.’nin anlattıklarından hareketle ekipleri iş makinesi ve kadavra köpekleri ile birlikte göl çevresine yoğunlaştı. Köpekler eşliğinde yapılan çalışmalarda köpeklerin tepki verdiği yerde torunu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Fatma Demircan’a ait kıyafetler ve saç örnekleri bulundu. Bulunan örnekler olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak eşleştirme amaçlı incelenmek üzere Adli Tıpa gönderildi

TORUNU, KIZI ESKİ GELİNİ VE DAMADI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Fatma Demircan’ın öldürülmesine ilişkin torunları Volkan ve Birkan G., kızı Gülay G. ve Damadı Veli G.’ ve Volkan G’nin eski eşi Meltem Y. Gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şişli'deki kesik baş cinayetinde yeni görüntü! Katillerin soğukkanlı hareketleri dikkatlerden kaçmadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifadeler: Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.